A Giovinazzo 144 persone hanno contratto il Covid tra il 20 e il 26 giugno

La percentuale dei nuovi casi di Covid19 in Puglia negli ultimi giorni è cresciuta del 62percento. Il tasso di positività per 100mila abitanti nella sola provincia di Bari, è salito a 567. Sale il numero dei ricoverati negli ospedali, sia nei reparti ordinari che nelle terapie intensive. E non si arresta il numero quotidiano dei decessi. Con numeri in rosso, come attesta al fondazione Gimbe che collabora con il Ministero della Salute. Stiamo assistendo a una nuova ondata del coronavirus, con la sua nuova variante, la Omicron 5, senza che adeguate misure di sicurezza siano messe in atto. Non vengono più comunicati neanche i dati riferiti alle persone attualmente colpite dal virus, quantomeno nel comune di Giovinazzo. Per cui per capire l’andamento del Covid in città bisogna fare riferimento a quanto prodotto settimanalmente dalla Asl Bari. E le tabelle dicono che a Giovinazzo, nella settimana tra il 20 e il 26 giugno, 144 cittadini hanno contratto il coronavirus, 18 in meno rispetto alla settimana precedente, ma pur sempre un numero alto che deve far preoccupare per il prossimo autunno. Visti i precedenti, è quella la stagione in cui il Covid prende a circolare con maggiore vigore. Secondo tutti gli osservatori, le armi per combattere la diffusione del Covid le misure da adottare sono sempre le stesse: mascherine da indossare nei luoghi chiusi o affollati e poi la vaccinazione. Soprattutto per gli anziani e i pazienti fragili. Da questo punto di vista Giovinazzo segna il passo. La quarta dose de vaccino è stata somministrata a sole 735 persone, un numero che cresce di poco rispetto alla settimana precedente.