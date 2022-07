Perché chiudere nuovamente via Mazzini?

La lettera è aperta ed è firmata. Ad inoltrarla è un gruppo di cittadini che cittadini in via Mazzini, strada nevralgica per chi abita in auto dalla villa comunale vuole raggiungere via Molfetta evitando lunghi percorsi. L'oggetto della missiva è la chiusura di quella strada per lasciare il posto ai de hors di un paio di esercizi commerciali. I cittadini in questione hanno voluto rivolgersi direttamente al neo sindaco Michele Sollecito. Di seguito il testo interale della lettera.

«Si riparte in via Mazzini, ma anziché andare avanti si va indietro. E già, perché nuovamente si prevede la chiusura di via Mazzini appunto, con un probabile attività pedana che permetterebbe di poter sfruttare i tavoli all'aperto. Benissimo il principio di agevolare il lavoro delle piccole imprese che hanno il biennio Covid, malissimo se per farlo bisogna creare disagio ad un intero quartiere. Perché chiudere completamente un'arteria principale che dalla villa fa arrivare su via Molfetta, è un vero e proprio ostacolare alla viabilità dal momento che la strada successiva per immettersi sarebbe via Colapiccoli e la precedente Corso Umberto con l'obbligo di arrivare alla rotatoria con via A. Gioia.

Dopo di che, da liberi cittadini pensanti, ci siamo posti alcune domande: e se questa amministrazione cominciasse a concedere tutte le strade possibili a qualunque attività ne faccia richiesta, Giovinazzo cosa diverrebbe il Far West? E ancora ci chiediamo: secondo quale principio viene chiusa un’arteria così importante oggi e non dovrebbero chiuderne altre per non operare con due pesi e due misure? Perché è facile entrare nella testa di qualunque altro commerciante che, a questo punto della storia, avrebbe pari diritto ad avere una sua fetta di qualunque strada. Come da copione si è aspettato l’esito delle elezioni per definire tali accordi tra amministrazione e “amici” e “amici degli amici” perché forse saperlo prima avrebbe indispettito l’intero quartiere che adesso, dopo il voto, non ha invece lo stesso peso e lo stesso potere di prima delle votazioni.

Ci rivolgiamo al Neo Sindaco e chiediamo che questa strada non venga chiusa del tutto, ma che trovi una soluzione confacente anche alle nostre esigenze e non solo a quelle di due esercizi commerciali; se non altro entrambe le attività, quando hanno aperto, sapevano benissimo che non potevano sfruttare lo spazio esterno o che ne potevano sfruttare appena, dunque ci appelliamo alla ragionevolezza dell'amministrazione affinché la cosa si concluda in maniera garbata e sensata, prima eventualmente di doverci rivolgere ad autorità superiori qualora il nostro appello non venga colto.

I cittadini non valgono meno di due attività, questo bisogna comprenderlo chiaramente».