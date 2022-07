Covid: oggi in Puglia 6.576 nuovi casi e 6 decessi

Il Covid continua a marciare in Puglia. Altri 6.576 casi nelle ultime 24 ore e 6 decessi. Per un tasso di positività che è del 31 percento a fronte dei 20.829 test effettuati. Le province di Bari e Lecce tornano a essere quelle maggiormente colpite dal virus con rispettivamente 1.993 e 1635 nuovi casi. Non va meglio negli altri territori con la Bat che segna 568 casi, la provincia di Brindisi 648, quella di Foggia 848 casi e il tarantino 793 contagiati. Anche il numero dei contagiati tra i residenti fuori regione è cresciuto esponenzialmente, sono 106, mentre quello di cui la provincia non è nota è di 26 casi. Complessivamente i casi attualmente positivi in Puglia sono 48.737 (+1932 rispetto a ieri), di questi 321 sono ricoverati nei reparti di medicina generale (+7), e 14 in terapia intensiva. Sono, per contro, 4.638 le persone giudicate guarite dal Covid nelle ultime ore.