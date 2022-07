PNRR: altri 100milioni di euro per la Puglia per il patrimonio culturale

Oltre 100milioni di euro in arrivo in Puglia dai fondi del PNRR per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e per la rigenerazione culturale sociale ed economica dei Borghi e delle aree rurali. Le nuove somme si vanno ad aggiungere ai 56milioni di euro già assegnati per la salvaguardia di architetture e paesaggi. In particolare i nuovi fondi sono stanziati per musei, cinema e teatri, sia di proprietà pubblica che privata, per il restauro di chiese o edifici di culto e per le opere d’arte custodite al loro interno, per l’adeguamento sismico e la messa in sicurezza di torri e campanili, per i giardini storici, oltre che al recupero conservativo delle architetture rurali. «Siamo particolarmente soddisfatti - ha dichiarato il presidente della Regione, Michele Emiliano - di questi ulteriori finanziamenti per la loro quantità ma soprattutto per la qualità degli interventi previsti».