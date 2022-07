Comitato feste patronali: al via la raccolta fondi

È partita al programmazione del Comitato feste patronali in vista delle celebrazioni in onore della Madonna di Corsignano. Come fa sapere il presidente del Comitato Nicola Matrototaro, già da oggi comincerà la raccolta fondi. Il metodo è quello tradizionale del porta a porta, con i volontari che gireranno per i quartieri muniti di tesserino di riconoscimento. Una novità rispetto al passato è quella di proporre alle attività commerciali, ai titolari e amministratori di aziende presenti sul territorio, una sorta di partnership che consente di scegliere l’inserimento del loro logo o uno spot video che sarà trasmesso su uno schermo che sarà posizionato in piazza Vittorio Emanuele dal 20 luglio al 22 agosto. In alternativa potranno scegliere l’inserimento del logo e la denominazione dell’azienda nelle pagine del programma del 2022. Abbiamo grandissima fiducia nel vostro impegno - si legge nel comunicato stampa diffuso - È nota la difficoltà di organizzare una festa che coniughi devozione, tradizione e promozione del territorio. Vi chiediamo perciò di contribuire in massa, a prescindere dall’entità della vostra oblazione. Col poco di molti, o meglio ancora di tutti, potremo raggiungere qualcosa di bello da custodire per sempre nei nostri cuori e nella storia di questa città».