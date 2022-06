Covid: Oltre 5mila i casi giornalieri e 7 decessi registrati nelle ultime ore

Schizza al 44 percento il tasso di positività al Covid in Puglia. Quasi un tampone su due risulta positivo. Effetto della variante Omicron 5, che come più volte asserito dai virologi è altamente contagiosa, ma con effetti più blandi rispetto alle varianti precedentemente individuate. A conferma di ciò il numero dei positivi al coranavirus è cresciuto di 3.389 unità. Sono complessivamente 46.805 i pugliesi che attualmente hanno contratto il virus. Di questi 314 sono ricoverati nei reparti di medicina generale (+15 rispetto a ieri) e 14 sono in terapia intensiva (+2). Sono numeri più contenuti, quelli dei ricoveri, anche se in leggera crescita. Si devono però contare 7 decessi. Nel dettaglio in nuovi positivi in provincia di Bari sono 1.621, nella Bat 468, in provincia di Brindisi 517, in quella di Foggia 716, nel leccese 1.109, nel tarantino 775. Altri 88 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 20 casi la provincia di residenza non è nota. Sono 1.918 i guariti nelle ultime ore.