La Pro Loco di Giovinazzo cambia, non è più associata all’Unpli

La Pro Loco di Giovinazzo non è più associata all’Unpli, unione delle Pro Loco d’Italia, ha aderito all’Aps, l’associazione di promozione sociale, adeguandosi al Decreto legislativo 117/2017. Per fare questo si è dotata di un nuovo statuto che permetterà all’associazione di potersi iscrivere al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

A darne notizia è il presidente Francesco Paolo Martini. «Questo atto amministrativo, per il Direttivo della Pro Loco e per i suoi soci – si legge in un comunicato - rappresenta lo smarcarsi completamente dalla limitante visione di qualche anno fa. In tutto questo periodo, la Pro Loco ha continuato sempre a essere presente sul territorio con iniziative cadenzate e di maggiore qualità. Abbiamo il piacere di annunciare che la Pro Loco sta contribuendo all’organizzazione delle iniziative previste per l’Agosto Giovinazzese con proposte innovative». Mostre, presentazioni di libri, gare di scacchi, che partiranno già dal primo luglio, e poi una settimana tutta dedicata al Medioevo, con una nuova mostra sugli stemmi nobiliari giovinazzesi, una due giorni che vedrà la partecipazione di associazioni che si occupano di rievocazione storica, e l’organizzazione di una cena medievale, e infine il Corteo Storico. Tutto questo è previsto tra il 15 e il 20 agosto.

Occorre però sapere che il consiglio direttivo che ha approvato il nuovo statuto, non sarebbe insediato, in quanto l’associazione locale è commissariata proprio dall’Unpli, a seguito di formali contestazioni assunte verso il presidente e il consiglio direttivo. Contestazioni che sono ancora in corso e che alla luce della recente presa di posizione, potrebbero lasciare strascichi di non poco conto. Intanto l’associazione si organizza.