SCoolFood, un bando per educare i giovani allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale

È stato avviato il nuovo bando della VII Edizione 2022/2023 di sCOOLFOOD, un percorso di educazione allo sviluppo sostenibile, alla cittadinanza globale, ai diritti umani e alla diversità culturale, ideato dalla Fondazione Monte dei Paschi.

Grazie alla collaborazione con la Fondazione Vincenzo Casillo che si rinnova anche quest’anno, il programma educativo è stato esteso a diverse scuole del territorio pugliese.

Il percorso nasce per sviluppare tra i più giovani competenze relative ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile, quali esigenze imprescindibili per adottare soluzioni significative alle sfide planetarie in un’ottica di lungo periodo.

Il bando completo è dedicato alle classi terze e quarte di scuola primaria delle II.SS. del Comune di Bari e dell’Ambito Territoriale 3 provincia BA3 (Comuni di Corato, Giovinazzo, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi) e dell’Ambito Territoriale 1 provincia BAT1 (Andria, Bisceglie e Trani).

La manifestazione di interesse per l’adesione al bando potrà essere presentata soltanto in formato elettronico attraverso la compilazione, entro e non oltre il 29 luglio 2022, di un apposito modulo on-line.

Per informazioni: dai@fondazionemps.it oppure info@fondazionecasillo.it o telefonicamente ai numeri tel: 0577/246089-46-44 e 3478457174