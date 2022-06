Al via l’abbattimento dei capannoni delle ex Afp

Mezzi meccanici all’interno dell’area delle ex Afp. Sembrerebbe che sia cominciata la demolizione dei capannoni industriali, così come vuole l’ordinanza firmata dall’ormai ex sindaco Tommaso Depalma, che con atto proprio concede ai privati proprietari di operare per l’abbattimento dei strutture, quasi interamente in ferro, e visti gli anni di abbandono, aggredite da ruggine e degrado. La concessione per la demolizione dei capannoni, è arrivato dopo l’ordine impartito della Città Metropolitana, che tra l’altro ha dato il via anche a un processo che vede 13 imputati per omessa bonifica. Saranno abbattuti tutti i capannoni, o rimarrà qualcosa a testimonianza di un passato che è stato rigoglioso per tutta la città? Questo non è dato di saper. Così come non è dato di sapere di cosa ne sarà del progetto di rigenerazione, definito avveniristico, vincitore di un premio a Urban Promo. Un progetto che prevedeva l’insediamento dell’accademia del cinema, attività imprenditoriali legate alle nuove tecnologie, residenze per studenti e docenti. Adesso andrà tutto giù, per far posto a chissà cosa. Intanto l’area è ancora tipizzata come industriale, forse con il Pug, il cui iter amministrativo è in corso, potrà svelarci qualcosa. Intanto oltre che ad abbattere si dovrà anche bonificare, e di tempo ce ne vorrà ancora.