Rimane alto il numero dei nuovi casi di Covid in Puglia

Il tasso di positività in Puglia scende al 24 percento, 7 punti percentuali in meno rispetto a ieri, ma il numero dei nuovi casi rimane sempre altro. Sono 6.577 quelli registrati nelle ultime 24 ore, a fronte dei 27.123 tamponi somministrati, e si contano ancora 6 decessi. Nell’area metropolitana di Bari i casi riportati sono 1.990, nella Bat, 623, in provincia di Brindisi 625, in Capitanata 919, in provincia di Lecce 1.505, in quella di Taranto 792. Altri 93 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 30 casi la provincia di residenza non è nota. Attualmente i casi conclamati nella regione sono 43.416 (3.724 in più rispetto a ieri), segno che il Covid 19 è più che mai diffuso. Sale anche il numero dei ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi, 299 (+29), e quello degli assistiti in terapia intensiva, 12 (+2). I guariti dal virus nelle ultime ore sono 2.847.