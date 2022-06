Torna l’autovelox sulla ex statale 16

Tornano i dispositivi di controllo della velocità lungo il tratto della ex statale 16, tra Giovinazzo e Santo Spirito. Il servizio, questa volta sarà utilizzato un autovelox, sarà attivato dal 5 luglio prossimo in entrambe le direzioni marcia. Lo prevede l’ordinanza a firma del comandante della Polizia Locale, Raffaele Campanella. Come si legge nell’ordinanza, l’apparecchiatura sarà impiegata con la presenza costante del personale della Polizia Locale. Inoltre saranno esposti cartelli che indicano il controllo della velocità e il simbolo del Corpo. Il calendario degli appostamenti sarà comunicato tutte le volte in Prefettura.