Covid 19: in Puglia 7387 nuovi casi e 5 decessi

La situazione Covid 19 in Puglia sembra essere tornata ai picchi che si registravano qualche mese fa. Son ben 7.387 le persone risultate positive al virus nelle ultime 24 ore. Un dota che emerge dai 23.371 tamponi effettuati. Per un tasso che sale al 31 percento. Sono tre le province che registrano nuovi positivi con numeri superiore a mille. Quella di Bari con 2.319 casi, quella di Foggia, che ne riporta 1.104, e il leccese con 1.502 casi. Nelle altre province i casi registrati sono 709 nella Bat, 647 nel brindisino e 926 nel tarantino. Altri 94 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 26 casi la provincia di residenza non è nota. Si contano anche 5 decessi. Come conseguenza sale il numero complessivo dei positivi in Puglia, sono 39.692, e sale il numero dei ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi, sono attualmente 270. Rimane invariato, 10, quello degli assistiti in terapia intensiva. È di 3.415 il numero dei guariti nelle ultime 24 ore.