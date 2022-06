«Mare sicuro», la Guardia Costiera mobilitata per la sicurezza dei bagnanti e diportisti

Prende il via l’operazione «Mare sicuro». I militari della Guardia Costiera con 29 mezzi navali e 26 mezzi terrestri vigileranno sulla sicurezza dei bagnanti e diportisti pronti a intervenire in caso di emergenza. Il piano è stato messo a punto dalla Direzione Marittima della Puglia e Basilicata Jonica per tutto il periodo estivo, fino al 18 settembre. «Questo – ha affermato il contrammiraglio Vincenzo Leone - è un anno di ripresa. Sappiamo che la Puglia sarà una meta molto ambita e speriamo che i cittadini vivano il mare in maniera serena, educata e ci aiutano per farli stare in sicurezza per godere di questa splendida risorsa che è il mare. Noi ci impegneremo per la tutela anche ambientale del mare, affinché nessuno abbia comportamenti scorretti o pericolosi nelle aree più densamente interessate dalla balneazione». Ovviamente nell’operazione «Mare sicuro» sono pienamente coinvolti i militari della Capitaneria di Porto di Molfetta e della Delegazione di spiaggia di Giovinazzo. Saranno a vigilare sulla sicurezza di quanti sceglieranno il mare per le loro vacanze estive.