Covid: 3.726 nuovi casi e un decesso in Puglia

Da qualche giorno il Covid 19 sta viaggiando abbondantemente sopra i 3mila contagi giornalieri. Solo oggi i nuovi casi sono 3.726, rilevati dai 14.531 test effettuati. Per un tasso che torna a superare il 25 percento. L’area metropolitana di Bari riporta 1.112 nuovi casi, la Bat 412, la provincia di Brindisi 316, quella di Foggia 619, il leccese 704, il tarantino 494. Altri 55 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 14 casi la provincia di residenza non è nota. Si conta anche un decesso. Sono 32.917 le persone attualmente alle prese con il coronavirus (1.771in più rispetto a ieri), di queste 259 sono ricoverate nelle corsie ordinarie degli ospedali pugliesi (+24), e 10 come nei giorni scorsi, in terapia intensiva. 1.954 i guariti nelle ultime 24 ore.