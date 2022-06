Raddoppia in una settimana il numero dei positivi a Giovinazzo

In una settimana son 161 i giovinazzesi che hanno contratto il Covid 19. Il doppio rispetto alla settimana precedente, con una tasso di contagiosità che tra il 13 e il 19 giugno è schizzato a 824. Il dato è il più alto in assoluto di tutta la provincia di Bari. Il bollettino settimanale della Asl, certifica una ripresa consistente della circolazione del virus. Complice la decadenza delle misure restrittive, che raccomandano, e non impongono l’uso delle mascherine nei posti affollati e al chiuso. Proprio successivamente al primo turno per la elezione del sindaco a Giovinazzo c’è stato un rialzo nei numeri del contagio. Nei seggi, tra rappresentanti di lista e scrutatori, dove l’uso delle mascherine era raccomandato ma non obbligatorio. Per questo ci sentiamo di dire, a coloro che intendono recarsi alle urne per il turno di ballottaggio, di fare il piccolo sacrificio di indossare la mascherina. Per proteggersi e proteggere. Sul fronte della vaccinazioni, sono 716 i giovinazzesi che si sono sottoposti alla quarta somministrazione. Ancora pochi, se si considera che anche gli effetti delle prime tre dosi vanno con il tempo affievolendosi, facendo aumentare il rischio del contagio con conseguenze serie agli anziani e ai pazienti fragili.