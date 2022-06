Le attività operative della Guardia di Finanza da Gennaio 2021 a maggio 2022

È tempo di bilanci per la Guardia di Finanza. E il bilancio delle attività del corpo arriva in occasione del 248° anniversario della sua fondazione. In Puglia le Fiamme Gialle, nel corso di tutto il 2021 e nei primi 5 mesi di quest’anno, hanno compiuto oltre 62mial interventi, riferisce il comando regionale. Oltre a 9mila indagini aperte per contrastare gli illeciti economico – finanziari a tutela di famiglie e imprese. Consentendo così di accertare, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, frodi per oltre 6,6 milioni di euro, scoprendo anche 292 evasori totali. Le indagini hanno anche fatto scoprire quasi 1.500 lavoratori in nero o irregolari, 21 casi di evasione fiscale internazionale, trasferimenti di capitali a società fittizie e così via. E poi il commercio illecito di carburanti, evasione d’imposta su merci introdotte nel mercato nazionale, le attività anti contrabbando di tabacchi lavorati. Tutto per una frode fiscale che si aggira intorno ai 95 milioni di euro. Denari sottratti a fisco e che hanno una ricaduta notevole sulla fiscalità generale, che poi ricade sotto forma di tasse sulla cittadinanza. Non mancano nel bilancio offerto dalla Guardia di Finanza, le attività di indagine sulle frodi in materia di fondi strutturale messi a disposizione dell’Unione Europea. In questo caso in Puglia sono state accertate frodi per 34 milioni di euro, altri 14milioni di euro frodati in campo previdenziale e assistenziale. Su quest’ultimo sentiero, anche i controlli sulla percezione del reddito di cittadinanza. In collaborazione con l’INPS, sono stati accertati illeciti per 17milioni di euro, e sono state denunciate 2.365 persone, titolari indebitamente della misura di sostegno. Le attività delle Fiamme Gialle hanno riguardato anche il mondo degli appalti e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei lavori pubblici. Questi i principali ambiti all’interno dei quali si sono mossi i Finanzieri, senza tralasciare l’ordine pubblico e il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. Ma le attenzioni, per il prossimo futuro, sono tutte a garanzia dell’uso corretto dei fondi del PNNR. Soldi, tanti, che potrebbero far gola a quella criminalità organizzata capace di introdursi nelle pubbliche amministrazioni e condizionare l’uso corretto dei fondi di cui potranno beneficiare le istituzioni. Una nuova sfida per la GDF.