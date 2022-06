Superano quota 30mila i positivi al Covid 19

Sono ben oltre i 30mila attualmente i casi di positività al Covid in Puglia. Per l’esattezza 31.146 (+ 1796 rispetto a ieri), con un tasso che però scende leggermente attestandosi al 23,6 percento. Il dato è il risultato dei 13.731 tamponi effettuati, da cui sono emersi 3.244 nuove positivi. Nella provincia di Bari i nuovi casi sono 974, nella Bat 346, in provincia di Brindisi 291, in Capitanata 601, in provincia di Lecce 612 e in quella di Taranto 360. Altri 45 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 15 casi la provincia di residenza non è nota. Son 3 i decessi che si devono contare nelle ultime 24 ore. Negli ospedali pugliesi sono ricoverati 235 pazienti nei reparti di medicina generale (+9) mentre gli assistiti in terapia intensiva rimangono, come ieri, in 10. Sono 1.508 i guariti dal Covid nelle ultime 24 ore.