Tra libri e natura, 7 giorni nel parco dell’Alta Murgia

Sette giorni tra libri, natura e trekking nel parco dell’Alta Murgia. È il progetto «Confabulare open air», organizzato dall’associazione culturale di Ruvo «Calliope» e della libreria «L’Agorà-Bottega delle nuvole, che vedrà protagonisti gli studenti e i docenti delle scuole di Altamura, Corato, Giovinazzo, Molfetta, Ruvo di Puglia, Terlizzi e Firenze, dalla quinta elementare al triennio di scuola superiore. Il progetto prenderà il via il 27 giugno per protrarsi fino al 3 luglio e avrà come campo base il parco Mennea, nella città murgiana. Con ospiti come gli scrittori Nicola Brunialti, Fabio Geda, Giuseppe Festa e Paolo Rumiz.

Il progetto prenderà il via con una escursione nel Parco dell’Alta Murgia, il 27 giugno alle 17, con Giuseppe Festa. Tutti i giorni sono previste proiezioni di cortometraggi, esposizioni di fumetti e racconti illustrati ispirati dai libri degli scrittori ospiti e realizzati dagli studenti. Ci saranno anche installazioni multimediali negli esercizi commerciali della città di Ruvo.