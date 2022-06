Covid: in Puglia 3.817 nuovi casi e 11 decessi

Continua a crescere il numero dei nuovi positivi da Covid 19 in Puglia, anche se il tasso di contagiosità cala leggermente e si attesta al 24 percento. Dato che è il risultato dei 3.817 casi riscontrati su 15.428 tamponi somministrati. Nella provincia di Bari i nuovi contagi sono di nuovo a quattro cifre, 1.136 per l’esattezza. Salgono anche nelle altre provincie, a partire dalla Bat. Che registra 430 casi, la provincia di Brindisi 311, il foggiano 683, il leccese 738 e la provincia di Taranto 450. Altri 52 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 17 casi la provincia di residenza non è nota. Torna a salire anche il numero dei decessi, sono 11 nelle ultime 24 ore. Gli attualmente contagiati dal coronavirus in tutta la regione sono 29.350 (591 in più rispetto a ieri), di questi 226 sono ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi (-9) e 10 in terapia intensiva (-1). Il numero delle guarigioni odierne, 3.215, va quasi a pareggiare quello dei nuovi contagi.