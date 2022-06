Risale la curva del contagio da Covid in Puglia

Tornano a salire in Puglia tutti i contatori del Covid 19. Sale il numero dei nuovi contagi, oggi sono 3.365, sale al 25 percento il tasso di contagiosità, rilevato dai 13.427 test somministrati, sale quello dei ricoverati negli ospedali pugliesi, con 235 pazienti assistiti nei reparti ordinari (+16 rispetto ai ieri) e 11 in terapia intensiva (+1). Numeri che valgono una risalita, negli ultimi giorni, del 2 percento sull’occupazione dei posti letto. Sale anche il numero degli attualmente positivi, il bollettino regionale ne riporta 28.759 (+1.653). Nel dettaglio i nuovi positivi in provincia di Bari sono 989, nella Bat 401, in provincia di Brindisi 273, in Capitanata 601, in provincia di Lecce 680 e in quella di Taranto 350. Altri 61 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 10 casi la provincia di residenza non è nota. Rimane contenuto il numero dei decessi, uno nelle ultime 24 ore. È di 1.711 il numero dei guariti nelle ultime 24 ore, un dato però che è tornato ad essere inferiore a quello dei nuovi positivi.