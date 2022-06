Covid: 4mila casi e 3 decessi oggi in Puglia

Quasi 4mila nuovi casi di infezione al Covid 19. Questo recita il bollettino odierno diffuso dalla Regione. E ancora 3 decessi. Con un tasso di contagiosità, sui 18.210 test effettuati, che si attesta al 21 percento. Numeri alti che fanno crescere quello degli attualmente positivi fino a 27.106, ben 2.011 casi in più rispetto a ieri. Nel dettaglio i nuovi casi sono 1.284 nell’area metropolitana di Bari, provincia che dopo settimane torna a superare quota mille nel numero dei contagi, 406 nella Bat, 312 in provincia di Brindisi, 707 in provincia di Foggia, 736 in quella di Lecce e 460 nel tarantino. Altri 62 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 23 casi la provincia di residenza non è nota. Le persone ricoverate negli ospedali pugliesi sono 219 nei reparti di medicina generale (+1), e 10 in terapia intensiva8 +3). Sono 1.976 le persone giudicate guarite nelle ultime ore.