Mascherine non più obbligatorie ma raccomandate in caso di assembramento

Le mascherine per proteggersi dal virus del Covid 19 non sono più obbligatorie, ma ancora fortemente consigliate. Perché l’emergenza non è ancora passata, anzi in questi giorni sta riprendendo vigore. E in vista dell’autunno i problemi potrebbero aumentare. Pe r questo i virologi invitano a non abbassare la guardia, anche se i numeri del contagio in questo momento sono più bassi rispetto al recente passato e le conseguenze meno serie per la maggior parte dei cittadini. La versione del Covid che è attualmente in circolazione è la Omicron 5. Una variante che si presenta come meno aggressiva, come un raffreddore un po’ più insistente. Colpisce essenzialmente le prime vie aeree, naso e gola, per intenderci, ma che potrebbe colpire più duramente i soggetti fragili e anziani. Secondo i virologi, la minore aggressività del contagio da Covid 19, è dovuta al gran numero di persone vaccinate. Anche se il vaccino non mette al riparo tutti da una infezione di ritorno, con un quadro clinico, per chi contrae il coronavirus, certamente più tranquillo. Ma in vista della fine dell’estate, in previsione che il virus torni a preoccupare, il Ministero della Salute con un proprio decreto ha voluto prorogare l’uso obbligatorio delle mascherine in situazioni ben individuate. A cominciare dall’uso delle mascherine FFP” su tutti i mezzi di trasporto. Dai treni agli aerei, ai pullman, agli scuolabus. L’Obbligo resta anche per i lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sanitarie, socio-assistenziali, residenze per anziani e strutture riabilitative. L’uso della mascherina rimane raccomandata in tutti gli altri casi dove sono possibili gli assembramenti, a cominciare durante lo svolgimento degli imminenti esami di Stato.