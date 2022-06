Covid: meno pazienti ricoverati in ospedale ma il virus ha ripreso vigore

Scende il numero dei ricoverati nei reparti ospedalieri dedicati ai positivi al coronavirus, 218 i pazienti nelle corsie di medicina generale e 7 in terapia intensiva, ma sale il numero dei contagiati, attualmente 25.095, effetto dell’Omicron 5, l’ultima variante del Covid 19, estremamente contagiosa, anche se con conseguenze più blande rispetto alle varianti precedenti. Per questo tutto il sistema sanitario nazionale chiede ai pazienti fragili e agli ultra ottantenni di sottoporsi alla quarta dose di vaccino, in attesa della messa a punto di un siero capace di contrastare definitivamente la circolazione del virus. Il bollettino odierno diffuso dalla regione riporta di 1.433 nuovi casi a fronte di 5.876 test effettuati. Pari al tasso di contagiosità pari al 24 percento. Nella provincia di Bari i nuovi contagiati sono 435, nella Bat 183, in provincia di Brindisi 114, nel foggiano 269, i provincia di Lecce 278, in quella di Taranto 130. Altri 20 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 4 casi la provincia di residenza non è nota. SI conta un decesso. Sono solo 611 i guariti nelle ultime 24 ore, meno della metà del numero dei nuovi contagi.