Nuove notizie sulle Zes: si va verso le nuove perimetrazioni delle aree

Le Zes, le zone economiche speciali, sono sempre in primo piano. Sono in arrivo nuove norme con nuovi emendamenti che sono essenzialmente rivolte contro chi intende speculare sulle vecchie perimetrazioni e imporre condizioni di favore, e in secondo luogo aumentano i perimetri entro cui è possibile ottenere condizioni vantaggiose per gli insediamenti industriali e produttivi. Le nuove norme sono attualmente alla discussione del Senato, e da quel che sembra saranno a giorni adefinitivamente approvate. «Sono norme che possono favorire la Zes Adriatica – scrive il Comitato per la Salute Pubblica – quella che circonda Giovinazzo, ma che di fatto attualmente la esclude, grazie all’ignavia dell’amministrazione uscente». La stessa che si ripropone con Sollecito alla guida. «Il commissario Guadagnolo – scrive ancora il Comitato - grazie alle nuove norme potrà rideterminare l’area della ZES Adriatica con altri 260 ettari e offrire a nuovi investitori importanti occasioni di sviluppo». Si prospetta una occasione ghiotta per la città, a patto che i futuri amministrazioni, da lunedì prossimo sapremo quali, siano capaci di cogliere le opportunità che si vanno ad aprire. Magari pensando al polo logistico presente su Giovinazzo e che è già un grosso punto di riferimento per la movimentazione delle merci, oppure all’area ex Afp, e perché no, al nucleo industriale Giovinazzo – Bitonto, quella zona Asi così sottovalutata da chi per 10 anni ha amministrato la città.