La Puglia è a secco, persi 80milioni di metri cubi d’acqua

Negli invasi artificiali pugliesi mancano circa 80milioni di metri cubi di acqua. Effetto della scarsità di piogge di questi ultimi mesi e del caldo anomalo di questo inizio di stagione estiva. La conseguenza è che ben il 57percento del territorio regionale è a rischio desertificazione. L’allarme lo lancia la Coldiretti Puglia che quantifica il danno economico per l’agricoltura pugliese in 79milioni di euro. Un danno che si riflette sulle rese della produzione agricola. A partire dal grano e dagli altri cereali, il cui fabbisogno è già messo in crisi dalla guerra in Ucraina, i foraggi utili alla zootecnia, gli ortaggi e la frutta. «A causa della siccità – afferma la Coldiretti – alcuni pozzi artesiani sono franati, altri con le falde più superficiali, stanno scomparendo o prosciugando». Inoltre i terreni inariditi favoriscono gli incendi boschivi, come già successo in Salento, dove a causa della Xylella che ha fatto seccare gli ulivi, gli incendi hanno avuto facile presa. Un’arma contro la mancanza d’acqua nei campi, sempre secondo la Coldiretti, sarebbe quella di realizzare «una rete di piccoli invasi, con basso impatto paesaggistico e diffusi sul territorio, privilegiando il completamento e il recupero di strutture già presente». Per l’associazione di categoria sarebbe un progetto immediatamente cantierabile. «In un Paese comunque piovoso come l’Italia che per carenze infrastrutturali trattiene solo l’11% dell’acqua – conclude Coldiretti - occorre un cambio di passo nell’attività di prevenzione per evitare di dover costantemente rincorrere l’emergenza con interventi strutturali».