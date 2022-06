La diocesi si riunisce per una festa- incontro

Sguardi di pace- ascolto, dialogo, riconciliazione». È questo il tema dell’incontro – festa organizzato dal Settore adulti della Diocesi di Giovinazzo, Molfetta, Terlizzi e Ruvo, che si terrà questo pomeriggio a partire dalle 16,15 nell’Istituto S. Giuseppe di Giovinazzo. Un incontro che ritorna in presenza, dopo due anni di pandemia, che vedrà tra I relatori Rosa Siciliano, e Franco De Palo. Rifletteranno sulla Guerra in Ucraina, sulle guerre dimenticate del sud del mondo, sull’accoglienza ai rifugiati, sui nostri modi di fare e sulle piccolo guerre quotidiane. Dopo le riflessioni è previsto il momento di festa. Per raggiungere Giovinazzo è previsto il servizio pullman da Ruvo, Terlizzi e Molfetta