Il Covid 19 sta riprendendo vigore in Puglia

Si sono quasi raddoppiati in una settimana i casi di Covid 19 a Giovinazzo. Il loro numero è salito, nel periodo tra il 6 e il 12 giugno, a 81, contro i 47 casi delle settimana precedente. Un trend in risalita in città, come del resto in tutta la provincia di Bari, ma che per il tasso di contagiosità, risulta essere più alto della media di tutta la città metropolitana. Continuiamo a non saper il numero puntuale di quanti a Giovinazzo siano ancora contagiati dal coronavirus, che con la sua variante Omicron ha ripreso a circolare in modo sostanziale, anche se non ha raggiunto i livelli dello scorso inverno. Ma il rialzo, ormai in piena estate, non promette nulla di buono per il prossimo autunno. Il report giornaliero diffuso dalla Regione riporta di 2.320 nuovi casi e un decesso. Un numero in rialzo risetto a ieri, così come sono in risalita gli attualmente contagiati che sono 22.199. La noto positiva è che i posti letto destinato ad accogliere i malati di Covid, si vanno sempre più liberando. Oggi sono 216 i pazienti ricoverati nei reparti ordinari e 10 quelli in terapia intensiva.

Intanto il numero dei vaccinati con la quarta dose continua lentamente a salire. Sono 689 gli ultraottantenni e i pazienti fragili che hanno ricevuto la dose supplementare del vaccino.