Superata quota 3mila dei positivi al Covid 19 in Puglia

La curva del Covid 19 è in risalita in Puglia. Superati i 3mila casi positivi in un giorno, con i contagiati attualmente positivi che arrivano a 20.548. Sfiora quota mille il numero dei contagi giornalieri in Provincia di Bari, 985 per l’esattezza, nella Bat i nuovi casi sono 195, in provincia di Foggia 589, in quella di Brindisi 195, nel leccese 571 e nel tarantino 314. Altri 32 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 11 casi la provincia di residenza non è nota. Alto il numero delle vittime, 8 nelle ultime ore. Diminuisce per contro l’occupazione dei posti letto in ospedale, sono 206 i pazienti ricoverati nei reparti ordinari e 10 in terapia intensiva. Il numero delle persone guarite dal Covid da inizio pandemia sono 1.122.493.