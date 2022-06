Covid: tra il 30 maggio e il 5 giugno la circolazione del virus a Giovinazzo è in leggera risalita

Il tasso d’incidenza del Covid 19 è in discesa per la sesta settimana consecutiva. Anche se negli ultimi due giorni la curva epidemiologica ha mostrato una leggera risalita. Complessivamente nella settimana tra il 30 maggio e il 5 giugno il virus è arretrato del 24 percento su scala provinciale rispetto ai sette giorni precedenti. Per Giovinazzo invece si assiste a un lieve rialzo nei numeri. Nella settimana monitorata, infatti, i casi di coronavirus sono 47, nei sette giorni precedenti erano 34. Come ormai ripetiamo da tempo, non conosciamo più il numero puntuale dei giovinazzesi postivi al Covid. Il bollettino comunale è fermo a metà aprile. Sul fronte della quarta dose di vaccino, quella destinata ai pazienti fragili e agli ultraottantenni, si assiste a un più deciso rialzo delle somministrazioni. Sono infatti 631 i giovinazzesi che si sono sottoposti alla quarta dose.