Risale leggermente la curva del Covid in Puglia

Ha ripreso a salire la curva del Covid 19 in Puglia, anche se lievemente. Sono infatti 18.271 gli attualmente positivi, 647 contagiati in più rispetto a ieri quelli riportati dal bollettino quotidiano della Regione, anche se il numero odierno dei nuovi casi è inferiore a quello riportato nelle 24 ore precedenti. Oggi i nuovi contagi sono 1.360 rilevati dai 9.520 test effettuati, per un tasso che rimane fermo al 14 percento. Nella provincia di Bari i casi riscontrati sono 480, nella Bat 108, in provincia di Brindisi 103, in Capitanata 248, in provincia di Lecce 249 e in quella di Taranto 144. Altri 20 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 8 casi la provincia di residenza non è nota. Si devono contare ancora 2 decessi. Pressoché invariata la situazione negli ospedali pugliesi con 236 pazienti assistiti nei reparti ordinari (-3) e 15 ricoverati in terapia intensiva (-1). Sono «solo»711 i contagiati dichiarati immunizzati dal virus nelle ultime 24 ore.