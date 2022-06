Cala il sipario sul porto di Giovinazzo

Prima la diffida della Capitaneria di Porto, poi l’ordinanza di sgombero delle imbarcazioni dai due pontili nel porto di Giovinazzo, con una sanzione di 9mila euro comminata all’associazione «Amici del gozzo», e adesso l’epilogo. Con un atto proprio, il dirigente dell’Ufficio tecnico, nonché responsabile della Gestione del territorio, ha decretato la rimozione dei pontili galleggianti con incarico per affidamento diretto. L’importo per tale intervento è stabilito in 25mila euro, soldi che ricadono direttamente sulla testa dei cittadini giovinazzesi. La conclusione della vicenda arriva dopo 10 anni di promesse non mantenute, un tempo che non è stato sufficiente per redigere il piano regolatore del porto, che avrebbe potuto consentire la regolamentazione dello specchio d’acqua e non creare disagi a diportisti e proprietari dei gozzi, imbarcazioni tipiche giovinazzesi, tanto care a chi immagina uno sviluppo turistico della città ma che poi nulla ha fatto per salvaguardare quella che può essere considerata la storia della marineria giovinazzese. E arriva anche dopo un inutile studio sul piano degli ormeggi, costato anch’esso oltre 40mila euro ai cittadini di Giovinazzo. «Una pagina buia giunge a compimento – scrive il Comitato per la Salute Pubblica - Cala Porto viene sradicata della sua essenza per l’incapacità dell’Amministrazione guidata da Tommaso Depalma e Michele Sollecito a risolvere una questione ereditata dall’inizio del loro mandato. Non c’è prova più lampante della loro incapacità. Si dilettano in persiane. Ma non hanno saputo risolvere una questione vitale, buttando dalla finestra migliaia e migliaia di euro e mettendo nel cassetto piani mai definitivamente approvati». Dobbiamo provare a immaginare cosa sarebbero stai gli spot commerciali girati in Cala Porto e diffusi dalle televisioni nazionali. Un set completamente diverso, forse neanche scelto. «Hanno ereditato un gioiello, un paradiso – chiosa il Comitato riferendosi all’amministrazione comunale uscente - Con moli transennati e pontili sradicati, ne hanno fatto un deserto».