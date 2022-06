Covid: Aumentano i casi rilevati quotidianamente ma è alto il numero dei guariti

Stando ai dati diffusi dal ballettino della Regione, sembrerebbe che il Covid 19 stia riprendendo vigore. Sale il numero dei casi rilevati quotidianamente, oggi sono 1.547 su 11.026 test lavorati. Per un tasso di positività che sale al 14 percento. Nella provincia di Bari i nuovi casi sono 540, nella Bat 134, in provincia di Brindisi 110, nel foggiano 300, in provincia di Lecce 289, in quella di Taranto 150. Altri 20 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 4 casi la provincia di residenza non è nota. Si contano ancora 5 decessi in tutta la regione. Da un lato aumentano i casi quotidiani, dall’altro il loro numero complessivo diminuisce grazie all’alto numero di guarigioni che oggi sono 4.365, il porta il numero complessivo dei contagiati dal virus a 17.624 (-2.823 rispetto a ieri). Negli ospedali sono ricoverati 239 pazienti nei reparti di medicina generale (-2) e 15 in terapia intensiva (-1).