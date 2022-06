Il giovinazzese Mariano Demartino ai vertici della «GoStudent Italia»

Il giovinazzese Mariano Demartino è stato nominato Contry Manager per l’Italia di «GoStudent», la società internazionale che si occupa di e-learnig, le lezioni a distanza con forte propensione per l’Ed Tech, atualmete leader in Europa. La società è in forte espansione ed ha il suo quartier generale a Milano con uffici sparsi tra il capoluogo lombardo e Roma. Si avvale di una piattaforma informatica utile alla formazione degli studenti attraverso lezioni personalizzate della durata di 50 minuti. Demartino, 38 anni, si avvale di una esperienza maturata negli ultimi 15 anni in paesi asiatici come Cina, Hong Kong, India e Singapore. È rientrato in Italia proprio per mettersi a capo della GoStudent Italia. «Sono molto orgoglioso di entrare a far parte di un’azienda tecnologica tanto ambiziosa, in rapida espansione e dal respiro internazionale quale è GoStudent, e di avere l’opportunità di contribuirne attivamente al successo in Italia - ha dichiarato Demartino - Sebbene abbia vissuto per un lungo periodo all’estero, sono molto legato alle mie origini e ho sempre fatto del mio meglio per tenere alto il nome della mia città, Giovinazzo, e della mia nazione. Dopo quindici anni trascorsi dall’altro capo del mondo, sono felice di essere finalmente tornato in Italia e di poter entrare a far parte del network di innovatori e “startupper” pugliesi. Anche se farò base su Milano, voglio poter offrire il mio supporto alle imprese locali e contribuire in prima persona allo sviluppo l'ecosistema dell'innovazione e dell’imprenditoria in Puglia. Sono davvero impaziente di poter mettere l’esperienza sviluppata in questi anni al servizio del mio Paese, della mia regione e, ovviamente, di GoStudent». In Italia la società di origine austriaca ha 150 dipendenti oltre a 1800 tra tutor e insegnanti. Attualmente vengono prenotate 170mila sessioni di studio ogni mese. L’obiettivo ambizioso di Demartino è quello di portare le sessioni a 300mila fino a fine anno.