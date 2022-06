La Puglia protagonista nei futuri investimenti per le energie alternative

La transizione ecologica. La Puglia è in prima fila. O meglio è tra le sei regioni italiane a cui il Governo ha dato la disponibilità di immaginare e costruire politiche nazionali sull’uso dell’idrogeno come fonte alternativa energetica. Tanto per cominciare, visto che gli studi su questo fronte devono essere ancora approfonditi, la Regione sta candidando Taranto come centro studi nazionale per le applicazioni industriali dell’idrogeno. La Puglia perché è leader in Italia e tra le prime in Europa per la produzione di energia da fonti alternative. La consistenza della notizia arriva dalla sottoscrizione di un protocollo d’intesa, a firma del presidente Michele Emiliano, a Palazzo Chigi. «È chiaro – ha commentato Emiliano - che è solo l'inizio. Nel senso che le somme necessarie a realizzare questo obiettivo non sono ancora state messe a disposizione, ma l'impegno politico del Presidente Draghi è stato netto e siamo molto soddisfatti per questo». Molto si punta sui fondi del PNRR. «L'accordo di oggi – ha proseguito Emiliano - non mette a disposizione somme in modo particolare, ma apre un metodo di lavoro tra il Governo e le Regioni per la decarbonizzazione attraverso le applicazioni dell'idrogeno». Il progetto iniziale riguarda Taranto, ma la produzione, lo stoccaggio dell’idrogeno verde, così è definito, potrebbe riguardare tutta la regione. In particolare sembrano appetibili le aree industriali dismesse da riconvertire. E in questa tipologia di aree potrebbe ricadere anche la ex Afp. Per il momento è solo una suggestione. Il percorso non sarà certamente breve. Ma tenere gli occhi aperti e essere presenti ai tavoli decisionali che certamente si terranno in un prossimo futuro, non sarebbe male per la città di Giovinazzo. A patto naturalmente che l’area in questione sia compatibile con le esigenze delle nuove produzioni di energia. È tutto da vedere e da scoprire. Prestare attenzione alle evoluzioni della materia non sarebbe per niente male. «La Puglia – ha detto il Presidente del Consiglio Mario Draghi - è oggi la maggior produttrice di energie rinnovabili e spero continui ad esserlo, molti degli investimenti che saranno fatti in questo campo vedranno ancora la Puglia come attore protagonista. I “progetti bandiera” intendono premiare le capacità creative degli enti territoriali, rafforzare la coesione sociale e territoriale. Quelli di oggi sono soltanto i primi, a cui ne seguiranno altri».