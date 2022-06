Covid: altri 12 decessi e 1.347 casi in Puglia

Cambia poco rispetto a ieri l’andamento del Covid 19 in Puglia. Ma in peggio. Dagli 11.140 test somministrati sono risultati 1.347 nuove positività. Con un tasso che si attesta al 12 percento. Nella provincia di Bari i nuovi casi registrati sono 445, nella Bat 126, in provincia di Brindisi 84, in quella di Foggia 260, nel leccese 262 e in provincia di Taranto 141. Altri 21 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 8 casi la provincia di residenza non è nota. Alto il numero dei decessi, se ne contano 12 nella ultime 24 ore. Risalgono gli attualmente positivi, sono 20.447 (+209). Rimane fermo a 241 il numero dei pazienti ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi, ma sale di una unità, 16 quello degli assistiti in terapia intensiva. Sono 1.126 i guariti nelle ultime 24 ore. Un numero che dopo diverse settimane torna a essere più basso dei nuovi positivi.