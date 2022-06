Il 9 giugno la serata finale del premio letterario «Don Tonino Bello»

L’Aula Magna del Seminario Vescovile di Molfetta ospiterà le premiazioni della seconda edizione Premio letterario «Don Tonino Bello», promosso dalla redazione del settimanale diocesano Luce e Vita e dall’associazione Stola e Grembiule. L’evento si svolgerà il 9 giugno alle 20 e sarà trasmesso in diretta sui canali social della diocesi di Molfetta, Giovinazzo, Terlizzi e Ruvo. Il comitato organizzatore del premio è composto da Roberta Carlucci, Gianni Antonio Palumbo e Luigi Sparapano. A loro toccherà presentare le giurie e gli esiti delle loro valutazioni in merito alle due sezioni previste dal premio. Una relativa alla poesia metafisica e civile, l’altra al giornalismo di prossimità. A rappresentare le due diverse giurie che hanno valutato quanto pervenuto, saranno Anna Santoliquido, poetessa e scrittrice, e Piero Ricci, presidente dell’ordine dei giornalisti della Puglia. Le poesie che risulteranno vincitrici della seconda edizione del concorso saranno lette da Tania Adesso. A questa edizione del premio letterario intitolato a Don Tonino Bello, hanno partecipato in 76 provenienti da tutta Italia. Sono state 108 le poesie valutate e 28 gli articoli giornalistici. L’iniziativa, nata nel 2020, è ispirata allo stile poetico e giornalistico praticato dal vescovo, oggi Venerabile, Don Tonino Bello e trova la sua ragione d’essere proprio nei suoi scritti. «Il poeta – diceva - non è uno che merita di essere ammirato perché crea. È uno che merita di essere ringraziato perché libera». Per i giornalisti e il giornalismo chiedeva di leggere i fenomeni «mettendosi in corpo l’occhio del povero» consumando scarpe e frequentando le periferie esistenziali su cui oggi richiama tanto l’attenzione anche papa Francesco. All’evento parteciperà il vescovo della diocesi Domenico Cornacchia.