Covid: In costante discesa il numero dei positivi in Puglia

La notizia confortante su cui fare affidamento per comprendere la circolazione del Covid 19 in Puglia, è quella che riguarda il numero degli attualmente positivi, che oggi sono 114 in meno rispetto a ieri. Un numero in costante calo nonostante l’altalena dei nuovi contagi, che scendono o salgono a seconda del giorno della settimana e del conseguente minore o maggiore impegno degli addetti del servizio sanitario regionale. Nelle ultime ore, infatti i casi riportati dal bollettino regionale sono 1.738, rilevati dagli 11.729 test effettuati. Per un tasso di contagiosità che risale al 14,8 percento. Nella provincia di Bari i casi riscontrati sono 597, nella Bat 161, in provincia di Brindisi 109, in Capitanata 320, in provincia di Lecce 321 e nel tarantino 204. Altri 19 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 7 casi la provincia di residenza non è nota. Si devono contare altri 4 decessi. Come dicevamo scende il numero complessivo dei positivi, così come scende a 241 quello dei ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi, sono 241 (-5 rispetto a ieri), mentre rimane invariato, 15 il numero dei pazienti in terapia intensiva. Sono 1.848 le persone colpite dal virus e dichiarate immunizzate nelle ultime 24 ore.