Un caffè col Policoro, il progetto della Caritas diocesana

Domani tra le 17,30 e le 18,30, il Progetto Policoro e la Caritas diocesana incontreranno a Giovinazzo i giovani tra i 16 e 35 anni. L’Appuntamento è presso il bar Verde Irregolare, nei pressi della stazione, per l’ultima tappa di «Un caffè col Policoro», una serie di incontri itineranti per i giovani dai 16 ai 35 anni. Sarà l’occasione per presentare il «Progetto Policoro» e i servizi che offre sul territorio, per affrontare la disoccupazione giovanile e per individuare alternative creative. L’evento, che è informale, sarà anche occasione per presentare il bando «Cre@ttività» per le nuove start up promosso dalla Caritas Italiana in collaborazione con Inecoop e Progetto Policoro. Il bando si rivolge ai giovani di età compresa tra 18 e 35 anni (36 non compiuti), non titolari di partita IVA né soci di cooperative, di società di persone o di capitale, offre un corso di formazione di 40 ore, un contributo a fondo perduto fino a 20.000 € e servizi di accompagnamento. «Quando cercare lavoro non è più sufficiente – si legge in un comunicato - occorre crearlo da sé, per questo è opportuno incrementare una cultura imprenditoriale e di creazione del lavoro soprattutto fra i giovani, spesso costretti ad abbandonare la terra d’origine». Per aderire all’evento è necessario inviare un messaggio privato tramite le pagine social del Progetto Policoro o via mail a diocesi.molfetta@progettopolicoro.it entro le ore 12 di mercoledì 8 giugno.