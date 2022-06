Covid: Sotto il 10 percento il tasso del contagio in Puglia

Meno del 10 percento. È questo il tasso di positività riportato dal bollettino odierno della regione Puglia. Su 6.603 test effettuati sono emersi 631 casi positivi. Nell’area metropolitana di Bari i casi riscontrati sono 173, nella Bat 54, in provincia di Brindisi 52, in quella di Foggia 133, nel leccese 147, nel tarantino 55. Altri 15 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 2 casi la provincia di residenza non è nota. So deve contare ancora un decesso. Forte diminuzione dei casi attualmente positivi in Puglia. Sono 20.352 con un meno 5.049 casi in meno rispetto a ieri. Di questi 246 sono ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi e 15 in terapia intensiva. Entrambi i numeri sono invariati rispetto alle 24 ore precedenti. Anche il numero dei guariti oggi risulta essere alto, 5.679 sono coloro che sono risultati immunizzati.