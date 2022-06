Olio Evo: per la sesta volta la Leuci premiata in Giappone.

L’olio extravergine d’oliva da Giovinazzo alla conquista del mondo. Con l’azienda agricola Leuci che si afferma in Giappone dove ha conseguito per il sesto anno consecutivo riconoscimenti di portata internazionale. In particolare l’azienda giovinazzese ha ottenuto al «Olive Oil Japan 2022» la Premiere Medal Award per il suo Robuste, in Evo prodotto dalla varietà Coratina. Il riconoscimento da entrare nella storia del concorso la Leuci, unica azienda a conseguire tale risultato protratto nel tempo. «La costanza nei risultati – scrivono dalla Leuci - è una componente importante per un prodotto “variabile” come l’olio Evo». E questo dà maggiori risultati a una azienda agricola che sin dalla sua nascita, affida alla qualità la sua produzione. Al concorso hanno partecipato 816 diversi oli provenienti da tutto il mondo. Tra queste a 271 oli è stata attribuita la Silver Medal, a 299 la Gold Medal e solo a 10 la Premiere, un riconoscimento riservato ai migliori oli del mondo prodotti secondo il panel del concorso.