Un parco eolico da 840 megawatt lungo la costa tra Trani e Giovinazzo

Non è un tema da campagna elettorale, o meglio l’amministrazione comunale non ne ha dato notizia. Eppure deve sapere. È assai probabile che nel tratto di mare tra Trani e Bari, e quindi anche al largo di Giovinazzo, sia concesso di costruire un immesso parco eolico «offshore». Più esattamente a 12 miglia dalla costa, sul limite della acque territoriali. Un primo parco eolico è stata progettato dalla Hope azienda barese, a cui si aggiunge quello richiesto dalla Rei, Recupero Ecologico Inerti, di Cavallino, in provincia di Lecce. Per una produzione fino a 840 megawatt ricavati da 60 impianti. Ne dà notizia La Gazzetta del Mezzogiorno. I nostri orizzonti muterebbero per sempre – scrive il Comitato per la Salute Pubblica – eppure i riferimenti a questo argomento mancano nei programmi elettorali de candidati a sindaco». La Puglia è una regione che già potrebbe essere autonoma dal punto di vista energetico. Tra eolico e solare produce molta più energia di quanta ne consuma. Potrebbe venderla con grande beneficio per tutta la popolazione. Il problema rimasto irrisolto è tutto nelle linee elettriche esistenti che non sono in grado di trasportare la produzione in eccesso. Lo specchio d’acqua interessato è vasto 21 milioni di metri quadri, entro cui, oltre a «ospitare» gli impianti eolici, saranno posati cavi elettrici sottomarini, la stazione di accumulo e trasformazione e tutti i dispositivi di tensione e stazionamento. La concessione demaniale per il parco eolico sarebbe di 30 anni.