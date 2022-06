Covid: 862 nuovi casi e 5 decessi in Puglia

Poco più della metà i casi di Covid riscontrati oggi rispetto a ieri. Sono infatti 862 su 9.284 test lavorati i contagiati emersi nelle ultime 24 ore, per un tasso che scende al 9,2 percento. I casi registrati nella provincia di Bari sono 253, nella Bat 80, in provincia di Brindisi 74, nel foggiano 145, in provincia di Lecce 182 e nel tarantino 113. Altri 6 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 9 casi la provincia di residenza non è nota. Continua a essere alto il numero dei decessi, sono 5 quelli rilevati nelle ultime ore. Continua la lenta discesa degli attualmente positivi, se ne contano 25.041 (96 in meno rispetto a ieri). Di questi 246 sono ricoverarti nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi (-9), e 15 in terapia intensiva (-1). Sono 953 i guariti in un solo giorno.