Covid: Oltre 1.500 nuovi casi e 6 decessi n Puglia

Il bollettino quotidiano della regione riporta di 1.585 nuovi casi su 11.218 test lavorati. Per un tasso di contagiosità che risale al al 14 percento. La provincia di Bari riporta di 491 nuovi casi, la Bat 115, la provincia di Brindisi 101, la Capitanata282, la provincia di Lecce 317 e quella di Taranto 251. Altri 19 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 9 casi la provincia di residenza non è nota. Complessivamente i casi positivi in Puglia sono 25.497 (-346 rispetto a ieri). Di questi 255 sono ricoverati nei reparti ordinari (+3) e 16 in terapia intensiva (-2). A risultare guariti dal Covid 19 nelle ultime 24 ore sono in 1.925.