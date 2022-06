Il Covid 19 circola meno a Giovinazzo

Scende il tasso d’incidenza settimanale dovuto al Covid 19 in tutta la Puglia. Scendono di conseguenza i contagi che nella settimana tra il 23 e 29 maggio segna un meno 26,5 percento. Come in tutta la provincia anche su Giovinazzo il numero dei positivi arretra. Nella stessa settimana si sono contati in città 34 nuovi casi a fronte dei 50 registrati nei sette giorni precedenti. Con un calo, in termini percentuali che è migliore rispetto alle città limitrofe e che pone Giovinazzo tra le città con la più bassa circolazione del virus. I numeri puntuali, cioè quanti siano i giovinazzesi attualmente positivi al Covid, non viene più comunicato orami da metà aprile scorso, ma i dati forniti settimanalmente dalla Asl Bari, indicano un netto miglioramento circa le infezioni da coronavirus. Complice forse anche la crescita della somministrazione delle quarte dosi del vaccino anticovid, destinato alle persone con fragilità e agli ultraottantenni. Sono infatti 573 i cittadini che hanno ricevuto la dose suppletiva del vaccino.