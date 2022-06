Numeri ridotti al minimo per il contagio da Covid nel giorno dopo la festività

È il bollettino che segue un giorno festivo. E quindi riporta un netto calo dei contagi. 430 in tutta la regione a fronte dei 5.698 test somministrati. Per un tasso che scende al 7,5 percento. Solo le provincie di Bari e lecce presentano numeri del contagio con tre cifre. Rispettivamente 139 e 108. Nelle altre province i casi di Covid riportati oggi sono 37 nella Bat, 32 nel brindisino, 67 nel foggiano, 36 nel tarantino. Altri 8 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 3 casi la provincia di residenza non è nota. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 2. Sono solo 32 casi in meno rispetto a ieri quelli riportati dal bollettino regionale, per un totale di 25.843 contagiati. Di questi 252 sono ricoverati nei reparti di medicina generale (-12), e 18 in terapia intensiva (+1). Sono 407 le persone dichiarate guarite dal Covid nelle ultime 24 ore.