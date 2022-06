2 Giugno. Festa della Repubblica, o festa delle polemiche e della retorica? In una nota trasmissione televisiva di qualche anno fa si direbbe «la seconda che hai detto». Perché, da un lato chi rappresenta le istituzioni non ha perso occasione di denigrare i suoi avversari politici, nonostante per un giorno la campagna elettorale si sia fermata, dall’altro c’è chi è caduto in quella che poteva sembrare una trappola e ci è cascato in pieno. Mettendo da parte quelli che sono i valori della Festa della Repubblica, che sono quelli dell’unità, della consapevolezza, della democrazia. Dispiace, in un giorno come questo, con una manifestazione importante che ritorna dopo il lungo periodo della pandemia, e con una guerra alle porte di casa in corso, con conseguenze che ancora non riusciamo a immaginare, spenda il suo tempo per una sua battaglia personale. E vedere chi rappresenta le istituzioni, spargere odio a piene mani in un giorno come questo, non può far altro che alimentare conflitti, piccoli o grandi che siano. Conflitti che inevitabilmente genereranno altri conflitti. Alla faccia della pacificazione. E poi c’è la retorica. Qualcuno ha scritto che senza il 25 aprile non ci sarebbe mai stato il 2 Giugno. Vero. E dimenticare in questo giorno coloro che hanno dato la vita per la Liberazione, piuttosto che ricordare solo chi ha servito in un esercito invasore, perdendo anch’egli la vita, fa torto alla Repubblica, fa torto alla Storia. E si fa torto alla Storia lasciando nel degrado luoghi che ricordano i Caduti, siano essi militari o anche operai morti nelle fabbriche. Non basta un post su facebook, ricordando solo alcuni nomi, omettendone o dimenticandone altri, per farci sentire Liberi e Democratici.