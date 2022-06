Covid: 1.205 contagi e 8 decessi in Puglia

L’unico contatore sempre in ascesa è quello dei decessi, 8 nelle ultime 24 ore. Mentre quelli che riguardano l’andamento della pandemia in Puglia, seppur con piccole variazioni quotidiane verso l’alto o verso il basso, continua al sua discesa. Secondo la Fondazione Gimbe, nella sola ultima settimana il Covid 19 è arretrato nella regione del 20 percento. Nonostante i 1.205 casi registrati oggi su 10.676 tamponi effettuati e con il tasso che sale all’11 percento. Nel dettaglio i casi registrati oggi in provincia di Bari sono 374, nella Bat 95, in provincia di Brindisi 88, in Capitanata 186, in provincia di Lecce 253 e in quella di Taranto 193. Altri 12 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 4 casi la provincia di residenza non è nota. E’ in lenta costante discesa il numero complessivo dei positivi in Puglia, il bollettino regionale ne riporta 25.822 (-332), di questi 264 sono ricoverati nei reparti non critici degli ospedali pugliesi (-7) e 17 (+5) in terapia intensiva. Sono 1.529 i guariti nella ultime 24 ore.