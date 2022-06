L’associazione Led dona due alberi al Comune

L’associazione «Led» da sempre attenta alle tematiche ambientali, per sopperire al consumo di carta per la realizzazione del materiale propagandistico elettorale, ha deciso di donare alla città di Giovinazzo due alberi. L’associazione ha fatto formale richiesta la Comune per richiedere le autorizzazioni per la loro piantumazione, chiedendo anche gli sia indicato il luogo più idoneo. «Naturalmente – scrive Led – ci occuperemo noi della posa in opera dei due alberi e sosterremo noi i costi relativi». Il filo conduttore che anima l’iniziativa con le attività dell’associazione, è quello di sensibilizzare tutti attraverso piccoli gesti. La speranza è da questo possa scaturire consapevolezza sull’ambiente e sulla cura del verde pubblico.