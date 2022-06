Covid: in Puglia altri 1.206 casi e 3 decessi

È al 10 percento il tasso di contagiosità in Puglia. Dai 12.033 tamponi somministrati sono emersi 1.206 casi positivi. Nella provincia di Bari sono 389 le persone colpite dal virus nelle ultime 24 ore, 70 nella Bat, 101 in provincia di Brindisi, 170 nel foggiano, 276 in provincia di Lecce e 182 in quella di Taranto. Altre 9 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 9 casi la provincia di residenza non è nota. Si contano ancora 3 decessi. Le persone attualmente positive sono 26.154, con un meno 332 rispetto a ieri. Di queste 271 sono ricoverati nei reparti di medicina generale (-4), e 12, come ieri, in terapia intensiva. Sfiora il milione e 100mila il numero dei guariti da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati in 1.535 a risultare negative al tampone di controllo.