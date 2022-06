A cento anni dalla nascita il 2 Giugno sarà disvelata la targa commemorativa per il Ten. Piscitelli

Al termine della cerimonia per la Festa della Repubblica, che vedrà la deposizione di una corona d’alloro ai piedi del monumento ai Caduti di tutte le guerre, sarà disvelata la targa toponomastica commemorativa intestata al tenente Raffaele Piscitelli, Medaglia d‘argento al Valor Militare. La cerimonia vuole celebrare i cento anni dalla nascita del giovane ufficiale giovinazzese, fucilato dai tedeschi nell’ottobre del 1943 a soli 22 anni. La Cerimonia avrà inizio alle 11 nella Villa Comunale per proseguire verso la via già intitolata al militare giovinazzese.

Ma chi era Raffaele Piscitelli? Da sottufficiale del Regio Esercito Italiano nel maggio del 1941, fu inviato, insieme alle truppe d’invasione, in Croazia e Bosnia. Qui si distinse per aver guidato, nel luglio del 1942, un reparto all’assalto di una postazione nemica, conquistandola. Rimase ferito e questo gli valse la Medaglia di Bronzo al Valor Militare. Promosso Tenente, gli fu affidato il comando di una compagnia. Dopo l’8 settembre del 1943, con l’esercito in ritirata dal fronte balcanico, arrivò a Spalato per essere imbarcato insieme ai suoi commilitoni per il rientro in Italia. Qui cedette il suo posto ad altri in attesa di nuove navi per l’imbarco. Nel frattempo l’esercito tedesco occupò Spalato e gli italiani rimasti, compreso Piscitelli, furono fatti prigionieri. Insieme ad altri 500 ufficiali fu interrogato dai tedeschi, per essere poi trasferito insieme a altri 45 ufficiali in un campo di concentramento. Evidentemente era tra qui militari che avevano dichiarato di non voler combattere più al fianco dei tedeschi e per questo la sera del primo ottobre del 1943 fu fucilato e sepolto in una fossa comune. I suoi resti furono riesumati nel 1955 per poi essere inumati nel Sacrario Militare del Lido di Venezia. Nel 1958 gli fu attribuita la Medaglia d’argento alla memoria. Oggi, oltre alla via a lui intitolata, anche un’aula del Liceo Spinelli porta la stessa intitolazione.